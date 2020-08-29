Месси и Роналду могут оказаться в одной команде

Туринский Ювентус заинтересован в приобретении Лионеля Месси. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Юве, наравне с ПСЖ, контактировал с отцом и агентом Лео Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси сообщил руководству ПСЖ, что его сын перейдет в Манчестер Сити. Экс-игрок горожан бельгиец Венсан Компани, которые ныне возглавляет Андрелехт, активно завлекает аргентинца в манчестерскую команду.

Напомним, вчера стало известно, что Месси нанял юристов, чтобы провести переговоры с Барселоной касательно его ухода из команды. Лионель хочет покинуть Блаугранас на правах свободного агента, а вот Барселона хочет выручить за игрока сотни миллионов евро.