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Лидс провернул рекордный трансфер в своей истории

Лидс провернул рекордный трансфер в своей истории
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Лидс
Испанский нападающий Родриго перебрался в Лидс. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Пробившийся в английскую Премьер-лигу Лидс усилился нападающим Валенсии и сборной Испании Родриго. Сообщается, что форвард подписал долгосрочный контракт с английским клубом на четыре года до 2024 года. Сумма трансфера официально не называлась, однако по информации transfermarkt, компенсация составила €30 млн.

В сезоне 2019/20 29-летний Родриго отыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду могут стать одноклубниками.

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Все по теме:

Сборная Испании, ФК Валенсия, Футбол, ФК Лидс, Родриго.

Автор:

Телеграф
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