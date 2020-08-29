Лидс провернул рекордный трансфер в своей истории

Испанский нападающий Родриго перебрался в Лидс. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Пробившийся в английскую Премьер-лигу Лидс усилился нападающим Валенсии и сборной Испании Родриго. Сообщается, что форвард подписал долгосрочный контракт с английским клубом на четыре года до 2024 года. Сумма трансфера официально не называлась, однако по информации transfermarkt, компенсация составила €30 млн.

В сезоне 2019/20 29-летний Родриго отыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду могут стать одноклубниками.