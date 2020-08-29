Олимпик объявил об аренде двух легионеров Динамо

Олимпик усилил линию атаки, подписал двух игроков Динамо Ибрагим Каргбо и Бенито. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо и нигерийский полузащитник Бенито присоединились к Олимпику. Игроки будут играть в донецкой команде на правах аренды. Нигериец будет выступать под номером 22, а бельгиец - под номером 33.

20-летний Каргбо оказался в Динамо в январе 2020 года, перейдя в киевский клуб на правах аренды. Что касается, Бенито, то игрок также достался киевлянам бесплатно в январе 2020 года. Последним клубом 21-летнего нигерийца был российский Тамбов.

Ранее сообщалось, что Динамо нацелилось на аргентинского фулбека.