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Ведущий полузащитник покинул Интер

Ведущий полузащитник покинул Интер
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Испанец Борха Валеро покинул Интер. Об этом сообщил сам футболист у себя в соцсетях.

Испанский центральный полузащитник Борха Валеро стал свободным агентом. Его трехлетний контракт с Интером подошел к концу и миланский клуб решил не продлевать 35-летнего игрока.

"Носить эти цвета было для меня большой честью. Спасибо за все", - отметил Валеро на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto @inter

Публикация от Borja Valero Iglesias (@borjavalero20)

В прошлом сезоне Интер добрался до финала Лиги Европы, уступив там Севилье. В серии А команда заняла второе место. В кампании 2019/20 Валеро отыграл в 25 играх, отметившись тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте сохранил свой пост в Интере

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Борха Валеро, Футбол.

Автор:

Телеграф
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