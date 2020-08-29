Ведущий полузащитник покинул Интер

Испанец Борха Валеро покинул Интер. Об этом сообщил сам футболист у себя в соцсетях.

Испанский центральный полузащитник Борха Валеро стал свободным агентом. Его трехлетний контракт с Интером подошел к концу и миланский клуб решил не продлевать 35-летнего игрока.

"Носить эти цвета было для меня большой честью. Спасибо за все", - отметил Валеро на своей страничке в Instagram.

В прошлом сезоне Интер добрался до финала Лиги Европы, уступив там Севилье. В серии А команда заняла второе место. В кампании 2019/20 Валеро отыграл в 25 играх, отметившись тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте сохранил свой пост в Интере.