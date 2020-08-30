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Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)

Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лондонский Арсенал на старте сезона 2020/21 завоевал первый трофей.

Вчера, 29 августа, в Лондоне на легендарной стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии-2020.

Игра началась довольно резво. Уже на 12-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг, сместившись с левого фланга, хлестко пробил с линии штрафной прямо в угол ворот Алиссона.

Во втором тайме Ливерпуль усилил давление, которое вылилось в ряд моментов. Сначала Садио Мане не реализовал выход один на один - в рамке блестяще сыграл вратарь лондонцев Дамиан Мартинес. Затем на 73-й минуте Такуми Минамино оказался в нужном месте в нужное время и сравнял счет в поединке.

По итогам основного времени команды выявить победителя не сумели и обладатель Суперкубка Англии-2020 определялся в серии послематчевых пенальти. Главным неудачником серии стал форвард Ливерпуля Риан Брюстер, который пробил в перекладину. В итоге Арсенал, футболисты которого забили все пять пенальти, взял очередной трофей.

Видеообзор матча Арсенал - Ливерпуль 1:1 (по пенальти — 5:4)

Ранее звезда Арсенала назвала прямого конкурента в АПЛ дерьмом.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Суперкубок Англии, Футбол.

Автор:

Телеграф
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