Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Постол - Рамирес. Видео боя
Постол - Рамирес. Видео боя
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)

Динамо готовится продать футболиста в Россию

Динамо готовится продать футболиста в Россию
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: dynamo.kiev.ua
Ганский полузащитник Динамо Мохаммед Кадири вскоре покинет команду. Об этом сообщает telegram-канал ШАХ и ШАХ.

По информации источника, ганский футболист ожидает получение российской визы. Как только вопрос с документами решится, опорник перейдет в тульский Арсенал. Отметим, именно из Тулы, где Мохаммед находился на правах аренды, Кадири перебрался в Киев в июле 2019 года.

"Если вдруг кого-то смущает, куда подевался Кадири, то он в ожидании рабочей визы для работы в России. Как мы писали ранее, футболист вернется в тульский Арсенал", - говорится в сообщении на telegram-канале ШАХ и ШАХ.

В сезоне 2019/20 Кадири принял участие в 16 матчах, голевыми действиями игрок не отличался.

Ранее сообщалось, что Динамо нацелилось на правого защитника из Аргентины.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Россия, Футбол, Мохаммед Кадири.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
02 Постол - Рамирес. Видео боя
03 Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь