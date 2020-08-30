Динамо готовится продать футболиста в Россию

Ганский полузащитник Динамо Мохаммед Кадири вскоре покинет команду. Об этом сообщает telegram-канал ШАХ и ШАХ.

По информации источника, ганский футболист ожидает получение российской визы. Как только вопрос с документами решится, опорник перейдет в тульский Арсенал. Отметим, именно из Тулы, где Мохаммед находился на правах аренды, Кадири перебрался в Киев в июле 2019 года.

"Если вдруг кого-то смущает, куда подевался Кадири, то он в ожидании рабочей визы для работы в России. Как мы писали ранее, футболист вернется в тульский Арсенал", - говорится в сообщении на telegram-канале ШАХ и ШАХ.

В сезоне 2019/20 Кадири принял участие в 16 матчах, голевыми действиями игрок не отличался.

Ранее сообщалось, что Динамо нацелилось на правого защитника из Аргентины.