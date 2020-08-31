Леоненко назвал главную причину поражения Шахтера от Динамо

Специалист – о неожиданном фиаско «горняков» в матче за Суперкубок Украины.

Эксперт программы «Великий Футбол» Виктор Леоненко назвал главную причину поражения «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины с «Динамо» (1:3).

«Я считаю, что главным фактором поражения Шахтера была не усталость после Интера, а недооценка. Нам все рассказывают, что нас не нужно настраивать на этот матч, а мы смотрим, что Тайсон не добежал, Тете не добежал, а Додо мы вообще не заметили.

У Шахтера всегда есть моменты, но в этой игре они были по сути только в конце. Самым опасным у «горняков» был Тете, а Фернандо по сути выбил мяч из ворот Динамо.

Раньше при Фонсеке Шахтер утомлял соперника, а потом забивал, а сейчас эта тактика не проходит. Контроль мяча в этот раз не пошел на пользу Шахтеру. Любая команда контролирующая мяч рискует нарваться на контратаку, что и произошло», - сказал Леоненко.