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Шевченко: Мы будем рисковать и давать дорогу молодым

Шевченко: Мы будем рисковать и давать дорогу молодым
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф Великий футбол
Сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций против Швейцарии и Испании.

Сборная Украины начала подготовку к поединкам Лиги наций. Уже 3 и 6 сентября команда сыграет против Швейцарии и Испании. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал:

«Мы рады, что снова собрались после такой длительной паузы. Появился шанс поработать с командой. В матче за Суперкубок Украины для меня было очень важно увидеть физические кондиции футболистов. «Динамо» дало шансы сыграть тем молодым футболистам, которых мы вызвали на сбор.

В первую очередь, посмотрим на результат и содержательность игры, которую покажут футболисты в этих матчах. Микро-сбор, который мы сделали, нужен для того, чтобы можно было хоть как-то поработать с командой тактически и привести ее в нужное русло. Память у ребят хорошая, судя по тренировкам, видно, что она к ним быстро возвращается. Это приятно, потому что футбол, в который мы просим их играть, им нравится. Мы добавили несколько новых созидательных вещей в атаке. Посмотрим, получится ли воплотить эти идеи в играх со Швейцарией и Испанией.

Фильтрация состава произойдет, потому что по новым правилам мы должны подать заявку буквально завтра. 25 человек попадают в заявку, все эти игроки должны будут проходить тесты на коронавирус. Мы уже два раза сдавали тесты, они все негативные. Это тоже положительный момент. Выбор команды приехать в Харьков был оправдан. Здесь есть возможность тренироваться спокойно. Это закрытая территория, предприняты все меры, чтобы персонал был протестирован. Пока все в порядке.

Будем ставить в состав игроков, которые готовы. Лига наций для нас – важный турнир, мы играем с хорошими соперниками. Следующий год для нас также важен: начинается отбор на чемпионат мира, впереди чемпионат Европы. Лига наций – престижный турнир, мы попали в очень серьезную группу. Мы с командой не виделись 10 месяцев, вызвано несколько новых игроков, и им будут даны шансы, чтобы они себя проявили.

Мы будем рисковать. Не вижу проблем в том, чтобы пробовать давать практику молодым игрокам. Если мы увидим, что они готовы, то этот риск будет оправдан на будущее. Дивизион очень серьезный. Для нас было бы престижно в нем остаться. Будем за это бороться. Но я не вижу проблем, даже если у нас будет какой-то негативный результат. Мы на это не настраиваемся, ни в коем случае. Для нас важно показать качество футбола.

Матч против Швейцарии в 2006-м? Время бежит быстро. Это один из самых лучших моментов в моей карьере. Получилось сыграть на чемпионате мира и выступить удачно, добиться результата. Надеюсь, футболисты помнят эти матчи и уже во Львове покажут хороший футбол».

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Андрей Шевченко, Футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
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