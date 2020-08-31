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Малиновский: В сборной много молодых ребят, все хотят показать себя

Малиновский: В сборной много молодых ребят, все хотят показать себя
11:11 Сегодня Телеграф Канал Футбол
Хавбек сборной Украины ожидает, что команда победит Швейцарию в Лиге наций.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матчей национальной команды в Лиге наций.

«Посвящение новичков? Еще танцев и песен не было. В основном только тренировки и теоретические занятия. Готовимся к серьезной игре. Будут очень тяжелые два матча. Были неплохие нагрузки. По две тренировки, отрабатывали моменты. Было много тактики. Больше был акцент на нашей игре, на ошибках, которые мы делали в прошедших играх. В ближайшие дни будем разбирать Швейцарию.

Все очень хорошо работают. Много молодых ребят, все хотят показать себя. Им много подсказывают и в тактическом плане. Ведь в сборной играем в совсем другой футбол.

Все хотят выигрывать, в футбол играют, чтоб выигрывать. Мы готовимся только на победу. На другой результат не рассчитываем. То же самое с Испанией. Мы хотим взять очки. Если бы мы ехали просто поиграть в футбол, тогда нужно других людей брать. Потому что все ребята на тренировках идут в стыки, все хотят доказать, все хотят играть. Это очень важно и для тренерского штаба и для команды, что такой менталитет есть в сборной. Мы неплохую серию держим. Достаточно долго не проигрываем. Не хотим ее прерывать», - сказал Малиновский.

Напомним, сборная Украины в рамках первых двух туров Лиги наций примет Швейцарию (3 сентября), а также отправится на выезд в Испанию (6 сентября).

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Аталанта, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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