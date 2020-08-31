Время повесить бутсы на гвоздь: Профутбол прекращает существование

После 10 лет в эфире программа Профутбол прекращает существование.

Руководитель управления спортивных проектов 1+1 Медиа Степан Щербачев в своем Facebook сообщил, что программа Профутбол прекращает свое существование.

"Исполнилось 10 лет, как в эфир 2+2 вышла программа Профутбол. Когда я с коллегами разрабатывал концепцию, искал идеи и решения, я и подумать не мог, что проект станет культовым! Это работа и достижения большой команды людей, увлеченных футболом.

Когда мы начали этот проект, мы были романтиками, мы думали, что если мы даем площадку для того, чтобы говорить о своей любимом деле, то любой из футболистов и тренеров будет мечтать, чтобы его пригласили и он рассказал о себе, команде. Но оказалось, что все заняты, нет времени, настроения. И так мы начали работать с экспертами.

Я могу часами рассказывать, как звонил футболистам и тренерам, президентам, как они мне звонят, но я не вижу, чтобы все были увлечены футболом так, как должно быть, на мой взгляд. Профутболу – 10 лет, это много. Время повесить бутсы на гвоздь", - написал Щербачев.