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Лига чемпионов: все пары третьего раунда отбора

Лига чемпионов: все пары третьего раунда отбора
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф football.ua
Представитель Украины киевское Динамо сыграет против АЗ.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют восемь пар команд. Этот раунд будет состоять только из одного матча. Игры пройдут на поле команд, которые указаны первыми.

В раунде плей-офф команды будут играть домашний и выездной поединок. Матчи состоятся 15 и 16 сентября.

Путь чемпионов

Ференцварош (Венгрия) – Динамо Загреб (Хорватия)

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия)

Омония (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия)

Мидтьюлланд (Дания) – Янг Бойз (Швейцария)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Брест (Беларусь)

Путь представителей лиг:

ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия)

Динамо Киев (Украина) – АЗ (Нидерланды)

Гент (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия)

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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