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Еще один украинец возглавит Шахтер Солигорск

Еще один украинец возглавит Шахтер Солигорск
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Прессбол
Новый наставник «Шахтера» из Солигорска тоже будет украинцем.

Новым главным тренером «Шахтера» из Солигорска станет украинский специалист Роман Григорчук. Об этом сообщает Прессбол.

На должности главного тренера «Шахтер» заменит другого украинского специалиста, Юрия Вернидуба. Он сенсационно покинул команду сегодня утром.

Официальной причиной отставки назвали семейные обстоятельства. Хотя, по информации СМИ, на самом деле причиной ухода стал конфликт Вернидуба с руководством клуба.

Предыдущим местом работы Григорчука была «Астана», которую он покинул в январе текущего года.

«Шахтер» Солигорск сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси с 43 очками после 22 матчей. Ранее «Шахтер» в первом раунде квалификации Лиги Европы проиграл молдавскому клубу «Сфынтул Георге».

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Все по теме:

Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, ФК ШахтерСолигорск.

Автор:

Телеграф
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