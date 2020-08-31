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Буяльский: Больше хотелось сыграть с греческим ПАОКом

Буяльский: Больше хотелось сыграть с греческим ПАОКом
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев
Хавбек «Динамо» ожидает интересного противостояния с АЗ.

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился своим мнением по поводу жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, которая свела киевлян с «АЗ Алкмаар»:

- Думаю, нам попалась одна из самых сильных команд. Детально охарактеризовать нашего соперника пока не могу, поскольку их матчи не смотрел. В интернете пишут, что хорошая команда, думаю, игра будет интересной.

На этапе квалификации Лиги чемпионов все команды организованные. Здесь любой может как выиграть, так и проиграть. Слабых команд нет, поэтому нам следует быть сконцентрированными и показывать свой футбол.

- У вас были предпочтения по поводу соперника перед началом жеребьевки?

- Большой разницы для меня не было, поскольку все команды сильные. Наверное, немного больше, чем с остальными, хотелось бы сыграть с греческим ПАОКом. Видел их несколько поединков и могу сказать, что команда интересная.

- Третий квалификационный раунд состоит из одного матча, в связи с этим вероятность сюрпризов и непредсказуемых результатов повышается?

- Да, но при этом очень хорошо, что мы играем дома, в Киеве, на своем поле – это намного легче. Плюс, нет перелетов, можно спокойно готовиться и настраиваться. В то же время есть много примеров кубковых противостояний, состоящих из одной игры и этапов Лиги чемпионов в этом сезоне, когда может произойти все, что угодно. Так что, действительно, следует быть внимательными.

- Вы не поехали в расположение национальной сборной из-за повреждения. Как сейчас ваше самочувствие, и успеете ли восстановиться к поединкам Лиги чемпионов?

- Пока мое восстановление идет по плану, надеюсь, в ближайшее время, если клубные врачи дадут добро, присоединюсь к общей группе, но это пока еще точно не известно. Буду выполнять все требования медицинского штаба и рассчитываю, что не только к матчу с «АЗ», а и к ближайшему поединку в чемпионате Украины с «Десной» уже буду готов на 100%. По крайней мере, этого очень бы хотелось. Пока же делаю необходимые процедуры и тренируюсь индивидуально с тренером по физподготовке. По сути, делаю все то же самое, что и команда, только отдельно с тренером. Еще 4-5 дней, и все должно быть нормально.

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УПЛ, Виталий Буяльский, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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