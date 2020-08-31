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Шахтер и Динамо - в топ-15 самых титулованных клубов XXI века

Шахтер и Динамо - в топ-15 самых титулованных клубов XXI века
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Укринформ
"Шахтер" и "Динамо" попали в топ-15 самых титулованных клубов современности.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-15 наиболее титулованных футбольных клубов XXI века.

Как информирует веб-портал Transfermarkt, "Шахтер" завоевал за текущее столетие 33 титула во всех турнирах и занимает 6-е место в рейтинге (делит места с 5-го по 10-е).

"Динамо" расположилось в списке на 14-м месте, взяв 25 трофеев.

Лидируют египетский "Аль-Ахли" (41 трофей), дальше идут немецкая "Бавария" и "Линкольн" из Гибралтара (по 40 побед).

В первую десятку также вошли испанская "Барселона" (34), португальский "Порту" (33), шотландский "Селтик" (33), хорватское "Динамо" из Загреба (33), молдовский "Шериф" (33) и новозеландский "Окленд Сити" (33).

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Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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