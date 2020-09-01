Матч Динамо - АЗ могут перенести из Украины

В третьем раунде квалификации ЛЧ Динамо сыграет с АЗ.

Вчера киевское Динамо узнало имя соперника в квалификации Лиги чемпионов - АЗ Алкмар (Нидерланды). По жеребьевке матч должен был состояться в Киеве 15 или 16 сентября. Но, в связи с высоким ростом заболеваемости на коронавирус, матч могут перенести из Украины на нейтральную территорию.

Окончательное решение УЕФА примет в ближайшее время.

Напомним, противостояние на этой стадии состоит из одного матча.

Последний месяц в Украине фиксируют рост заболеваемости на коронавирус, ряд стран внес нашу страну в "красную зону".