Малиновский: Мы подготовимся и найдем ключ к победе

Один из лидеров сборной Украины ожидает непростой матч.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча с Швейцарией в Лиге наций.

«В сборной Швейцарии – квалифицированные футболисты. Играет мой одноклубник Фройлер, который пропустит матч из-за травмы. Как по мне, для них это потеря.

Это сбалансированная команда. Их тренер поставил неплохую игру. Будет тяжелый матч. Их оборону нелегко вскрыть. Также они могут прессинговать.

Тренерский штаб уже показал нам некоторые моменты. Еще будет видеопросмотр, теория. Будем отрабатывать на тренировках.

Думаю, мы подготовимся и найдем ключ к победе в матче», – сказал Малиновский.

Отметим, матч Украина - Швейцария пройдет в четверг, третьего сентября, во Львове. Начало поединка – в 21:45.