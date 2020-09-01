Шевченко убрал из сборной защитника Динамо

Защитник Динамо Александр Сирота не поможет национальной команде в играх Лиги наций УЕФА против Швейцарии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По информации источника, тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко решил отправить центрбека в "молодежку", которой на днях предстоит отборочный матч на Чемпионат Европы-2021. Отмечается, что игрок попросту не выдержал большой конкуренции с опытными защитниками сборной, хотя никаких нареканий со стороны тренерского штаба к нему не было.

Сегодня футболист прибудет в стан молодежной сборной Украины, где будет готовиться к игре с Данией (4 сентября).

Свой первый официальный матч сборная Украины проведет во Львове 3 сентября против Швейцарии. Игра будет проходить в рамках первого тура Лиги А группы 4 Лиги наций УЕФА. А уже 6 сентября нашей сборной предстоит выездной матч второго тура Лиги наций против Испании. Эта встреча состоится в Мадриде.

Ранее сборная Англия, которая также на днях стартует в Лиге наций, представила новую форму.