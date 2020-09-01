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Лишь два футболиста Барселоны призывают Месси остаться

Лишь два футболиста Барселоны призывают Месси остаться
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В основном футболисты Барселоны умалчивают о скандале с Лионелем Месси.

Лишь два игрока Барселоны призывают Лионеля Месси остаться в команде и доработать свой контракт с клубом до конца.

По информации Sky Sports только чилиец Артуро Видаль и уругваец Луис Суарес открыто призывают Месси не покидать Сине-гранатовых. Остальные игроки, в том числе и друзья аргентинца Серхио Бускетс и Жерар Пике, соблюдают "режим тишины".

Напомним, Лионель Месси уже уведомил боссов клуба о своем желании уйти. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" хочет покинуть команду на правах свободного агента, а вот руководство Блаугранас желает получить многомиллионную компенсацию, ведь клаусула игрока составляет немыслимые €700 млн. Контракт Лионеля с клубом действует до июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Барселона решила наказать Месси за прогул.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Луис Суарес.

Автор:

Телеграф
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