Лишь два футболиста Барселоны призывают Месси остаться

В основном футболисты Барселоны умалчивают о скандале с Лионелем Месси.

Лишь два игрока Барселоны призывают Лионеля Месси остаться в команде и доработать свой контракт с клубом до конца.

По информации Sky Sports только чилиец Артуро Видаль и уругваец Луис Суарес открыто призывают Месси не покидать Сине-гранатовых. Остальные игроки, в том числе и друзья аргентинца Серхио Бускетс и Жерар Пике, соблюдают "режим тишины".

Напомним, Лионель Месси уже уведомил боссов клуба о своем желании уйти. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" хочет покинуть команду на правах свободного агента, а вот руководство Блаугранас желает получить многомиллионную компенсацию, ведь клаусула игрока составляет немыслимые €700 млн. Контракт Лионеля с клубом действует до июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Барселона решила наказать Месси за прогул.