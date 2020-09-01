УПЛ 2020/21: расписание матчей второго тура

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начало поединков второго тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.
Из-за того, что Динамо будет играть в квалификации Лиги чемпионов 15 сентября, лига поставила матч киевлян на пятницу, 11 сентября. Завершится тур в воскресенье, 13 сентября, матчем Ворскла - Ингулец. Колос, который выступает во втором квалифай-раунде, свой еврокубковый матч проведет 17 сентября.
Расписание матчей второго тура УПЛ 2020/21
11 сентября (пятница)
12 сентября (суббота)
13 сентября (воскресенье)
Отметим, что матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября, а встреча второго раунда отбора Лиги Европы "Арис" - "Колос" пройдет 17-го числа того же месяца.
Ранее сообщалось, что Луческу отправил игрока Динамо в Днепр-1.