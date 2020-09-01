УПЛ 2020/21: расписание матчей второго тура

УПЛ показала расписание матчей второго тура.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начало поединков второго тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Из-за того, что Динамо будет играть в квалификации Лиги чемпионов 15 сентября, лига поставила матч киевлян на пятницу, 11 сентября. Завершится тур в воскресенье, 13 сентября, матчем Ворскла - Ингулец. Колос, который выступает во втором квалифай-раунде, свой еврокубковый матч проведет 17 сентября.

Расписание матчей второго тура УПЛ 2020/21

11 сентября (пятница)

"Динамо" - "Десна" - 19:00

12 сентября (суббота)

"Днепр-1" - "Олимпик" - 14:00

"Колос" - "Львов" - 17:00

"Рух" - "Шахтер" - 19:30

13 сентября (воскресенье)

"Минай" - "Александрия" - 14:00

"Заря" - "Мариуполь" - 17:00

"Ворскла" - "Ингулец" - 19:30

Отметим, что матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября, а встреча второго раунда отбора Лиги Европы "Арис" - "Колос" пройдет 17-го числа того же месяца.

Ранее сообщалось, что Луческу отправил игрока Динамо в Днепр-1.