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УПЛ 2020/21: расписание матчей второго тура

УПЛ 2020/21: расписание матчей второго тура
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
УПЛ показала расписание матчей второго тура.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начало поединков второго тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Из-за того, что Динамо будет играть в квалификации Лиги чемпионов 15 сентября, лига поставила матч киевлян на пятницу, 11 сентября. Завершится тур в воскресенье, 13 сентября, матчем Ворскла -  Ингулец. Колос, который выступает во втором квалифай-раунде, свой еврокубковый матч проведет 17 сентября.

Расписание матчей второго тура УПЛ 2020/21

11 сентября (пятница)

  • "Динамо" - "Десна" - 19:00

12 сентября (суббота)

  • "Днепр-1" - "Олимпик" - 14:00
  • "Колос" - "Львов" - 17:00
  • "Рух" - "Шахтер" - 19:30

13 сентября (воскресенье)

  • "Минай" - "Александрия" - 14:00
  • "Заря" - "Мариуполь" - 17:00
  • "Ворскла" - "Ингулец" - 19:30

Отметим, что матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября, а встреча второго раунда отбора Лиги Европы "Арис" - "Колос" пройдет 17-го числа того же месяца.

Ранее сообщалось, что Луческу отправил игрока Динамо в Днепр-1.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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