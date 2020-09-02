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Соль: К сожалению, для нас это будет тяжелая игра

Соль: К сожалению, для нас это будет тяжелая игра
08:31 Сегодня Телеграф sport.ua
Испанский форвард «Динамо» рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов.

Испанский форвард «Динамо» Фран Соль рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов против АЗ «Алкмаар»:

«Я доволен, что будущим соперником является нидерландский клуб. Хотя также признаю качества АЗ. К сожалению, для нас это будет тяжелая игра, но посмотрим, как она пройдет.

Вернуться в Нидерланды? Это было бы очень весело, у меня остались там друзья со времен выступления за «Виллем II», но, честно говоря, лучше играть дома. Хотя болельщиков нет, это все равно остается преимуществом.

Сложно определить фаворита на эту встречу. То, как играет АЗ, известно. Мы знаем, что они делают. Исторически «Динамо» Киев – более известный клуб, но я думаю, что это будет матч с шансами 50/50.

Это наша самая большая цель в сезоне, поэтому мы сделаем все, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Да, противостояние состоит из одной игры. Во время финального раунда эти матчи типа «забей или умри» я считал очень забавными, но теперь придется самому играть в них. Болельщикам будет очень интересно смотреть, но для нас это сложнее, потому что есть только один шанс».

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Все по теме:

УПЛ, ФК Динамо (Киев), Фран Соль.

Автор:

Телеграф
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