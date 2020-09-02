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Соболь: Лига наций в первую очередь - это подготовка

Соболь: Лига наций в первую очередь - это подготовка
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф zbirna.com
Защитник сборной Украины поделился ожиданиями от Лиги наций.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь высказался о грядущих матчах Лиги наций.

«Лига наций в первую очередь — это подготовка к финальной части чемпионата Европы и отбору к квалификации чемпионата мира. Сейчас у нас будут очень сильные соперники, так что такие, так называемые спарринги, пойдут на пользу нашей команде. Но при этом сборная Украины будет пытаться показать все, на что она способна.

В сборных Швейцарии, Испании и Германии есть много классных исполнителей, которые выступают на высоком уровне, поэтому вдвойне будет интересно сыграть против таких авторитетных команд. На бумаге фавориты — Испания и Германия, но все рассудит игра», - сказал Соболь.

Напомним, что 3 сентября Украина против Швейцарии во Львове, а 6 сентября в Мадриде с Испанией.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Эдуард Соболь, УАФ.

Автор:

Телеграф
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