Соболь: Лига наций в первую очередь - это подготовка

Защитник сборной Украины поделился ожиданиями от Лиги наций.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь высказался о грядущих матчах Лиги наций.

«Лига наций в первую очередь — это подготовка к финальной части чемпионата Европы и отбору к квалификации чемпионата мира. Сейчас у нас будут очень сильные соперники, так что такие, так называемые спарринги, пойдут на пользу нашей команде. Но при этом сборная Украины будет пытаться показать все, на что она способна.

В сборных Швейцарии, Испании и Германии есть много классных исполнителей, которые выступают на высоком уровне, поэтому вдвойне будет интересно сыграть против таких авторитетных команд. На бумаге фавориты — Испания и Германия, но все рассудит игра», - сказал Соболь.

Напомним, что 3 сентября Украина против Швейцарии во Львове, а 6 сентября в Мадриде с Испанией.