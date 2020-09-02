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Куман восстановил в Барселоне правило Гвардиолы

Куман восстановил в Барселоне правило Гвардиолы
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф championat.com
Впервые это правило было введено Хосепом Гвардиолой.

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман восстановил правило, которое действовало при Хосепе Гвардиоле, сообщает Sport.es. Согласно ему, все игроки клуба должны приезжать на базу за час до начала рабочего процесса.

Впервые это правило было введено Хосепом Гвардиолой, когда он возглавлял каталонский клуб. Однако с приходом других тренеров это требование перестало соблюдаться. Теперь Куман снова ввёл большую жёсткость в расписание, чтобы добиться улучшения дисциплины.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.

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Все по теме:

ФК Барселона, Рональд Куман, Футбол.

Автор:

Телеграф
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