Суарес в Ювентусе: детали трансфера

Ювентус может подписать Суареса до 2023 года.

Нападающий Барселоны Луис Суарес может перейти в Ювентус. Туринцы ведут переговоры о его переходе и потенциально могут заполучить уругвайца бесплатно.

Старая синьора подготовила для 33-летнего форварда контракт до 2023 года с зарплатой в 10 миллионов евро в год без учета различных бонусов.

Помимо этого, в услугах Луиса Суареса заинтересованы Аякс, ПСЖ и Атлетико, но наибольшее стремление к его покупке исходит как раз от Ювентуса.

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман не рассчитывает на него в следующем сезоне. Отчасти это повлияло на решение Лионеля Месси покинуть клуб, чего он сейчас добивается.

В минувшем сезоне Луис забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 36 матчах Барселоны во всех турнирах. Он перебрался на Камп Ноу в 2014 году из Ливерпуля.

Ювентус в минувшем сезоне выиграл Серию А. Барселона завершила сезон без трофеев.