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Среда, 02.09.2020

Вот это колотушки: Бундеслига представила лучшие голы с лета прошлого сезона (Видео)

Немецкая Бундеслига представила лучшие голы, забитые ударом с лета, в сезоне 2019/20. Эти акробатические удары с лету - любимое занятие каждого футбольного фаната, а звезды Бундеслиги делают их еще более увлекательными. Томас Мюллер, Юлиан Брандт и Юя Осако покажут вам, как это делается. Чтобы добиться такой красоты, нужно подобрать правильное время для удара, атлетизм и немного удачи. Как вы думаете, какой гол из представленных самый красивый?
Телеграф Спорт
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