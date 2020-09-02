Вот это колотушки: Бундеслига представила лучшие голы с лета прошлого сезона (Видео)

Немецкая Бундеслига представила лучшие голы, забитые ударом с лета, в сезоне 2019/20. Эти акробатические удары с лету - любимое занятие каждого футбольного фаната, а звезды Бундеслиги делают их еще более увлекательными. Томас Мюллер, Юлиан Брандт и Юя Осако покажут вам, как это делается. Чтобы добиться такой красоты, нужно подобрать правильное время для удара, атлетизм и немного удачи. Как вы думаете, какой гол из представленных самый красивый?