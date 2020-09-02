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Клуб УПЛ Колос открыл свой новый стадион (Фото)

Клуб УПЛ Колос открыл свой новый стадион (Фото)
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сегодня, 2 сентября, футбольный клуб Колос из села Ковалевка представил новый домашний стадион команды.

На новехонькой арене Колос будет проводить домашние игры украинской Премьер-лиги. Первый поединок на стадионе запланирована на 12 сентября. В этот день подопечные Руслана Костышина примут ПФК Львов.

Вместительность нового стадиона составляет 5 тысяч человек. Поле оборудовано подогревом и современной системой дренажа.

Фотографии арены доступны в Сети:

 
 
 
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Новый Стадион @fckoloskovalivka

Публикация от Я-Спорт (@isport_ua)

Напомним, в первом туре УПЛ Колос дал бой Шахтеру, но все-таки уступил в скандальной игре стремя пенальти.

Ранее Колос узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы 2020/21

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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