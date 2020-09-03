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Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией

Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф football.ua
Менеджер национальной сборной дал свой комментарий накануне матча со швейцарцами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал работе с футболистами после длительного перерыва, а также поведал о кадровой ситуации.

"Мы все делаем, чтобы игроки поскорее вспомнили все те связи, которые мы наработали раньше. Хочу поблагодарить клубы за тот мини-сбор, который нам удалось организовать. Нам удалось поработать над тактикой и физически, чтобы поднять немного тонус команды. Мы достаточно говорили о предстоящих двух матчах. Я жду хорошего футбола и хорошей реакции от игроков".

Со всеми все в порядке. Единственное, нас покинул Шапаренко. Мы посоветовались с доктором национальной команды. Его сегодня отпустили, он вернулся в Киев".

Также наставник национальной команды высказался о менеджере соперников и поделился эмоциями о грядущей игре без болельщиков.

"У меня огромное уважение к Владимиру Петковичу за ту работу, которую он провел в сборной Швейцарии. Команда подняла свой уровень, они играют в очень хороший футбол.

Мы все понимаем, какая ситуация. Есть определенные меры, которых придерживаются все. Раз игра без зрителей, значит она должна проходить так. Мы это принимаем и понимаем, что болельщиков нам не хватает. Надеемся, что они скоро вернуться, но прежде всего — это здоровье. Те меры, которые принимает наша страна и все страны в борьбе с пандемией, оправданы. Мы должны набраться терпения.

Мы рассчитываем на хорошую игру и, конечно же, на очки. С таким настроем команда будет выходить на все поединки".

Кроме того, Шевченко не обошел лестными комментариями своего помощника Андреа Малдеру.

"Андреа с нами давно. Это великолепный специалист, который отвечает за физическую подготовку. У него отличное резюме, он работал в Лестере, в Монако и многих других клубах".

Естественно, менеджер вспомнил легендарное для Украины противостояние против Швейцарии во время чемпионата мира-2006, а также рассказал о нынешнем составе швейцарцев.

"Мы тогда победили, но это была тяжелая игра. Было сложно, и команды невероятно устали за матч. Мы не показали фантастический футбол, но было очень трудно. Обе команды стремились к балансу, хотели лучше обороняться. Мы знали, чего может стоит одна ошибка. Серия пенальти после матча? Мой нынешний ассистент, Александр Шовковский, провел один из своих лучших дней".

"Джака? Конечно, он один из ключевых игроков, но вся швейцарская команда очень сильна. Они играют по определенной системе и очень организовано. Потому я уверен, что завтра будет очень интересная и сложная игра".

Напоследок, Шевченко приотрый завесу состава на будущий матч. Ответил менеджер и на вопрос о своем будущем, уверив, что ему предстоит много работы со сборной.

"Мы вызвали новичков, и кому-то из них я дам шанс завтра сыграть. Над этим я сейчас и думаю. Моя вся работа сосредоточена на сборной, нам много предстоит сделать. Впереди Евро, квалификация на чемпионат мира, сейчас у нас Лига наций. Я только подписал новый контракт. Все мои мысли о том, как делать работу хорошо. В будущем, конечно, могут быть какие-либо изменения в жизни, я могу попробовать работать с каким-то клубом, но сейчас все мое внимание сосредоточено на сборной", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
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