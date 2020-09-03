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Пятов: Тренер поднял Швейцарию на другой уровень

Пятов: Тренер поднял Швейцарию на другой уровень
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Голкипер поделился ожиданиями перед грядущей игрой.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов высказал свое мнение о игровом тонусе после тяжелого завершения сезона в составе Шахтера, а также поведал о будущем сопернике — сборной Швейцарии.

"Все нормально. Да, были неприятные матчи в конце, два поражения, но это жизнь футболиста. Мы должны как выигрывать, так и принимать поражения. Был длинный сезон, он вымотал немного. Но все немного перезагрузились, поменяли обстановку, приехали в сборную, встретились с ребятами, с которыми долго не виделись. Все отлично, готовы к матчу".

"Швейцария? Мы их досконально изучали. Знаем их тактику, очень много моментов знаем. Но это команда, здесь нет индивидуальностей. Да, есть игроки, которые выступают в Англии и Германии, со многими я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы".

"В этой команде действительно проделана очень большая работа тренера. И тренер поднял эту команду на другой уровень", — сказал Пятов на пресс-конференции.

Ранее свой комментарий перед грядущим противостоянием дал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов, УАФ.

Автор:

Телеграф
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