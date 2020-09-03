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Ювентус готов выплатить отступные за звезду Барселоны

Ювентус готов выплатить отступные за звезду Барселоны
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф isport.ua
Ювентус готов выплатить Барселоне бонус за быстрое расторжение контракта с Суаресом.

Ювентус намерен ускорить переход нападающего Барселоны Луиса Суареса.

За то, чтобы каталонцы как можно скорее расторгли контракт с футболистом, туринцы готовы выплатить бонус. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

"Сине-гранатовые" не против попрощаться с Суаресом, о чем ему заявил сам тренер Роналд Куман, однако, футболист требует выплатить ему положенные по контракту за последний год 14 миллионов евро. В случае выплаты каталонцами этой суммы, клубу необходимо будет заплатить налог, что превратит 14 миллионов в 28, а это в условиях кризиса немалая сумма.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет переманить Суареса в ПСЖ.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Луис Суарес.

Автор:

Телеграф
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