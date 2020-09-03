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Прогноз на матч Украина - Швейцария от Маркевича

Прогноз на матч Украина - Швейцария от Маркевича
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ
Мирон Маркевич фаворитом поединка считает Украину.

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал, каким, по его мнению, будет матч Лиги Наций между сборными Украины и Швейцарии.

Маркевич считает, что наша сборная одержит победу в поединке со счетом 2:1.

"Украина выиграет у Швейцарии со счетом 2:1. В отличие от швейцарцев, подопечные Андрея Шевченко провели в Харькове сбор, у нашего тренера имеется исчерпывающая информация, в каком состоянии каждый игрок. Кроме того, наша сборная более сыгранная и у нее более ровный состав.

Конечно, у швейцарцев есть звезда - Гранит Джака, выступающий за Арсенал, однако у нас в средней линии хватает исполнителей, которые могут создать ему сложности", - цитирует Маркевича Meta Ratings.

Напомним, что Украина и Швейцария сыграют сегодня, 3 сентября.

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Все по теме:

Мирон Маркевич, Футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
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