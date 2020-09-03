Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси

Полузащитник Реала Лука Модрич считает, что уход нападающего Барселоны Лионеля Месси негативно отразится на Ла Лиге. По словам хорвата, этот удар по престижу будет сравним с тем, который получила лига после ухода из Реала Криштиану Роналду.
"Это будет большой потерей, сравнимой с уходом Роналду из Реала. Но нельзя думать о прошлом. Это футбол. Если это случится, то это станет сильным ударом по престижу Ла Лиги. Но нам нужно двигаться вперед. Звездами станут другие игроки. С Реалом ничего не случилось после ухода Роналду, он продолжил жить. То же самое случится и с Барселоной, и с Ла Лигой без Месси", - цитирует хорвата Goal со ссылкой на AFP.
Ранее сообщалось, что отец Месси договорился об уходе сына из Барселоны. По информации журналиста, аргентинец сегодня примет решение о своем будущем.