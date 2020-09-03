Названа бригада арбитров на матч Украина - Испания

Французские арбитры рассудят матч футболистов Испании и Украины в Лиге наций УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на поединки второго тура нового сезона Лиги наций УЕФА.

Встречу сборных Испании и Украины будут судить рефери из Франции,.

Судейскую бригаду возглавит 37-летний Бенуа Бастьен, ассистентами которого станут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, резервный арбитр - Бенуа Мийо.

Матч четвертой группы лиги А Испания - Украина пройдет 6 сентября на поле арены Альфредо Ди Стефано в Мадриде (начало в 21.45 по киевскому времени).

В другом поединке этого квартета сборная Швейцарии в Базеле примет команду Германии.