Роналду пропустил тренировку из-за инфекции

Португальца лечат антибиотиками, чтобы успеть восстановить в матчам сборной.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку национальной команды в четверг.

Накануне нападающий работал в спортзале, а сегодня утром не тренировался, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии.

Причиной пропуска тренировок стала инфекция на пальце правой ноги. В данный момент футболист проходит курс лечения антибиотиками. Пока неизвестно, успеет ли Роналду восстановиться к матчам сборной.

В матчах Лиги наций Португалия сыграет против Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).