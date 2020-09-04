Слова Шевченко после матча со Швейцарией

Главный тренер сборной отметил дебютантов - Тымчика и Михайличенко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча первого тура Лиги Наций со Швейцарией (2:1) назвал составляющие победы его команды.

«Арена Львов» для нас - счастливое место. Даже без болельщиков мы чувствовали, что за нас болели. Как я и говорил, Швейцария - очень классная команда, чувствуется работа тренера. Для нас это был отличный тест и мы сделали хорошую работу.

Соперник не давал нам многое делать, они много прессинговали, действовали по всему полю. Это физически очень сильная команда. Этого требует современный футбол, была открытая игра со стороны обеих команд. Мы забили голы, воспользовавшись нашими моментами. У Швейцарии также были эпизоды, но сегодня мы сыграли лучше в завершающей стадии.

В первую очередь хочу отметить дебютантов - вышли на первую игру против очень непростого соперника, выполнили полностью те задачи, которые мы перед ними ставили. Первый гол случился с хорошего подключения Тымчика, я очень доволен. В принципе, мы сегодня могли использовать только три замены. Состояние футболистов было разным, но они держали темп игры и я видел, что замены были не нужны. Мы добились результата, значит решения были оправданы.

У меня не было претензий к Яремчуку, я больше пытался его стимулировать. Он хорошо вышел, да, были ошибки, но это футбол. Он принимал такие решения, но к нему нет никаких претензий. Коноплянка? По его состоянию, он провел отличный матч. Ему надо конкурировать как в клубе, так и в сборной. Будем давать ему шанс, еще видим в нем потенциал.

К матчу против Испании нам надо пройти реабилитацию. А когда приедем в Испанию - будем заниматься кадровыми вопросами», - рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины занимает первое место в своей группе после того, как в другой игре Германия и Испания сыграли вничью (1:1). Матч второго тура Лиги наций Украина сыграет 6 сентября в Мадриде против Испании.