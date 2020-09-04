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Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне

Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года.

Аргентинский футболист Лионель Месси этим летом заявил, что намерен покинуть Барселону. Последней каплей стал разгром от Баварии в Лиге чемпионов 8:2.

Футболист демонстративно не проходил медосмотр и не посещал тренировки Рональда Кумана.

Но президент Барселоны Бартомеу настоял на позиции клуба, если футболист хочет уйти, то должен заплатить он или его новый клуб клаусулу в размере 700 млн евро.

Месси хотел перейти в клуб Гвардиолы Манчестер Сити. 

Но, скандальный пример ухода Неймара и годы, проведенные в Барселоне, заставили Месси повременить с уходом. Аргентинец не хочет со скандалом покидать клуб и готов поиграть до завершения контракта - лето 2021 года.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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