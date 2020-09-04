"Ставлю все свои новые зубы": Зинченко прокомментировал свой гол (Видео)

Хавбек посвятил забитый мяч погибшему от коронавируса врачу Антону Худаеву.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался, что команда Швейцарии создала немало проблем в стартовом матче Лиги наций.

Напомним, украинцы одержали победу со счетом 2:1, а сам Зинченко забил победный мяч и посвятил его погибшему от коронавируса врачу национальной команды Антону Худаеву.

«Хотелось бы всех поздравить с победой. Заслуженные три очка. Двоякое чувство, на самом деле... Много не сделали того, что планировали, но надо отдать должное сборной Швейцарии. Она действительно показала свой уровень.

Знали, насколько агрессивно они будут действовать. Такое чувство будто играли не в пять защитников, а в три и не знаю сколько нападающих. Всегда чувствовался игрок за спиной. Они не давали вообще никакого пространства, с чем у нас возникли проблемы в первом тайме.

Это была установка тренера. Пришлось делать много челночной работы в середине поля. Впечатление, будто в первом тайме сдавал тест йо-йо. Можно сказать, что в эпизоде с первым голом где-то не добежал, потому что тяжело было играть в таком темпе весь первый тайм. Считаю, что проблемы у нас есть. Есть над чем работать.

Не виделись почти год. Может быть это сказалось либо отдельное состояние отдельных игроков. В таких ситуациях, конечно же, необходимо придержать мяч впереди, чтобы команда успела передохнуть, теряя силы при отборе.

Реабилитация за провал? А что у меня был провальный первый тайм? Может я чего-то не знаю. Были ошибки, как и у любого игрока. Соперник создал нам множество проблем. Мы хотели навязать свою игру, но швейцарцы постоянно были у нас на ноге, поэтому были потери и обрезки.

Сейчас я могу признаться, что в первом голе за Сити я подавал, но сейчас ставлю все свои новые зубы, что бил по воротам», - сказал Зинченко.