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Петкович: Мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты

Петкович: Мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф football.ua
Наставник швейцарцев — о прошедшем поединке.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказал свое мнение о прошедшей игре Лиги наций против Украины.

"По игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время. Я доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме. Мы доминировали на поле, показывали хорошую интенсивность, прессинговали в атаке и нападении. Потом, к сожалению, пропустили. Мы хорошо отреагировали и сумели ответить еще до перерыва. Возможно, нам на хватало точности на завершающей стадии, но игра была интенсивной".

"Наша команда показала себя хорошо, успешно прорывалась к штрафной площадке соперника, использовала фланги. Наверное, нам не хватило дальних ударов. Но мы не сдавались и боролись до конца. Возможно, команда находится не в идеальном состоянии и нам еще не хватает ритма", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Ранее свой послематчевый комментарий дал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Все по теме:

Сборная Швейцарии, Владимир Петкович, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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