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Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября

Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Укринформ
В футбольной Европе стартовал второй розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Национальная сборная Украины во Львове одержала победу над командой Швейцарии (2:1).

Результаты других поединков первого игрового дня Лиги наций УЕФА.

Лига А

группа 4:

Украина - Швейцария - 2:1

Германия - Испания - 1:1.

Лига В

группа 3:

Турция - Венгрия - 0:1

Россия - Сербия - 3:1;

группа 4:

Болгария - Ирландия - 1:1

Финляндия - Уэльс - 0:1.

Лига С

группа 3:

Молдова - Косово - 1:1

Словения - Греция - 0:0.

лига D

группа 1:

Латвия - Андорра - 0:0

Фарерские острова - Мальта - 3:2.

На второй игровой день в пятницу, 4 сентября, запланированы поединки Италия - Босния и Герцеговина, Голландия - Польша, Румыния - Северная Ирландия, Норвегия - Австрия, Шотландия - Израиль, Словакия - Чехия, Литва - Казахстан, Албания - Беларусь.

В субботу, 5 сентября, состоятся заключительные матчи первого тура Исландия - Англия, Дания - Бельгия, Швеция - Франция, Португалия - Хорватия, Северная Македония - Армения, Азербайджан - Люксембург, Кипр - Черногория, Эстония - Грузия, Гибралтар - Сан-Марино.

Сборная Украины свой следующий матч Лиги наций УЕФА проведет на выезде в воскресенье, 6 сентября, против команды Испании.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Германии, Спорт, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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