Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября

Национальная сборная Украины во Львове одержала победу над командой Швейцарии (2:1).
Результаты других поединков первого игрового дня Лиги наций УЕФА.
Лига А
группа 4:
Украина - Швейцария - 2:1
Германия - Испания - 1:1.
Лига В
группа 3:
Турция - Венгрия - 0:1
Россия - Сербия - 3:1;
группа 4:
Болгария - Ирландия - 1:1
Финляндия - Уэльс - 0:1.
Лига С
группа 3:
Молдова - Косово - 1:1
Словения - Греция - 0:0.
лига D
группа 1:
Латвия - Андорра - 0:0
Фарерские острова - Мальта - 3:2.
На второй игровой день в пятницу, 4 сентября, запланированы поединки Италия - Босния и Герцеговина, Голландия - Польша, Румыния - Северная Ирландия, Норвегия - Австрия, Шотландия - Израиль, Словакия - Чехия, Литва - Казахстан, Албания - Беларусь.
В субботу, 5 сентября, состоятся заключительные матчи первого тура Исландия - Англия, Дания - Бельгия, Швеция - Франция, Португалия - Хорватия, Северная Македония - Армения, Азербайджан - Люксембург, Кипр - Черногория, Эстония - Грузия, Гибралтар - Сан-Марино.
Сборная Украины свой следующий матч Лиги наций УЕФА проведет на выезде в воскресенье, 6 сентября, против команды Испании.