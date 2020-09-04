Президента Барселоны Бартомеу подозревают в коррупции

Каталонская полиция провела обыски в офисе Барселоны.

По информации сосьос (членов клуба, могут быть и фанаты) Барселоны полиция начала расследование в отношении руководства клуба - президента Хосепа Бартомеу. Все это происходит на фоне возможного ухода Лионеля Месси.

Правоохранители обратили внимание на консалтинговую фирмуI 3 Ventures, которую нанял клуб для продвижения сообщений в соцсетях с целью дискредитации других лиц. Бартомеу выплатил компании сумму, в шесть раз превышающую рыночную стоимость сделки.

Интересно, что Барселона разбила конечный счет 980 000 евро на несколько платежей во избежание контроля со стороны специальных комиссий. Даже сумма в 980 тысяч евро для такой услуги на рынке очень высока. Обычно это составляет 120-150 тысяч евро.