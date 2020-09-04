Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
Слова Шевченко после матча со Швейцарией
Слова Шевченко после матча со Швейцарией
Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)
Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)

Ярмоленко обошел Шевченко по результативности в сборной Украины

Ярмоленко обошел Шевченко по результативности в сборной Украины
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф Укринформ
Он обошел Шевченко по количеству голов и результативных передач.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче Лиги наций со Швейцарией (2:1) и вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач, сообщает Transfermarkt.

Теперь на счету 30-летнего Ярмоленко 58 результативных действий - 38 голов и 20 результативных передач.

Он обошел Андрея Шевченко, у которого 48 голов и 9 голевых пасов (57).

В топ-5 также входят Евгений Коноплянка (21+12), Олег Гусев (13+9) и Сергей Ребров (15+2).

Напомним, сборная Украины занимает первое место в своей группе после того, как в другой игре Германия и Испания сыграли вничью (1:1). Матч второго тура Лиги наций Украина сыграет 6 сентября в Мадриде против Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)
02 Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
03 Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
04 Петкович: Мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты
05 Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь