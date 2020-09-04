Ярмоленко обошел Шевченко по результативности в сборной Украины

Он обошел Шевченко по количеству голов и результативных передач.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче Лиги наций со Швейцарией (2:1) и вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач, сообщает Transfermarkt.

Теперь на счету 30-летнего Ярмоленко 58 результативных действий - 38 голов и 20 результативных передач.

Он обошел Андрея Шевченко, у которого 48 голов и 9 голевых пасов (57).

В топ-5 также входят Евгений Коноплянка (21+12), Олег Гусев (13+9) и Сергей Ребров (15+2).

Напомним, сборная Украины занимает первое место в своей группе после того, как в другой игре Германия и Испания сыграли вничью (1:1). Матч второго тура Лиги наций Украина сыграет 6 сентября в Мадриде против Испании.