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Барселона решила отпустить своего игрока бесплатно

Барселона решила отпустить своего игрока бесплатно
Обновлено 11:43 Сегодня Телеграф championat.com
Самуэль Юмтити может покинуть «Барселону» бесплатно.

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити покинет клуб в ближайшее время, поскольку новый главный тренер Рональд Куман не рассчитывает на него. Игрок выражал желание остаться в стане сине-гранатовых, но потерял место в основном составе из-за частых травм. «Барселона» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта, что позволит центральному защитнику покинуть команду бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.

Юмтити пополнил состав «Барселоны» в 2016 году, когда перешёл из «Лиона» за € 25 млн. Центральный защитник сыграл за сине-гранатовых 75 матчей и забил два мяча. Действующий контракт Самуэля рассчитан до 2023 года.

Клуб выставил игрока на трансферный рынок, но пока не получил приемлемых предложений. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Юмтити в € 32 млн.

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ФК Барселона, Новости ФК Барселона, Самуэль Юмтити.

Автор:

Телеграф
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