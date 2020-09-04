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Михайличенко: В сборной все переживают такие ощущения во время дебютного матча

Михайличенко: В сборной все переживают такие ощущения во время дебютного матча
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф isport.ua
Футболист считает, что команде стоило играть проще.

В первом туре Лиги Наций сборная Украины одержала победу над Швейцарией. В основе "желто-синих" в этом поединке вышел дебютант сборной Богдан Михайличенко, который отметился ассистом.

Футболист поблагодарил тренерский штаб за то, что доверили ему место в основе, но отметил, что ему еще есть над чем работать.

"Прежде всего хочу поблагодарить тренерский штаб, который доверил мне место в стартовом составе. Одержали победу - это самое важное. Я отдал результативную передачу, но все гол сделал Зинченко. Это был мой дебют. Игра показала, что есть еще много над чем работать.

Конечно, я волновался. Думаю, в сборной все переживают такие ощущения во время дебютного матча. В первом тайме терял мяч, не всегда удавалось отдать партнеру. Во второй половине игры получалось уже лучше. В целом команда после перерыва стала играть увереннее", - отметил игрок.

Михайличенко прокомментировал уровень Швейцарии, а также высказался о следующем сопернике - Испании.

"Мы играли против очень сильной команды, которая нас прессинговала. Было очень трудно выйти из обороны. Но во втором тайме швейцарцы несколько устали, мы получали больше пространства и сумели забить мяч. Думаю, нам стоило играть проще. Но мы одержали победу со счетом 2:1, что прекрасно.

Испания - топ-сборная. Каждый футболист мечтает сыграть против такой команды. Сейчас мы восстановимся и будем готовиться к матчу", - сказал Михайличенко.

Отметим, что Зинченко, забивший после ассиста Михайличенко стал лучшим игроком матча.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Богдан Михайличенко.

Автор:

Телеграф
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