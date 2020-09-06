Блестящий гол Канселу - в обзоре матча Португалия - Хорватия (Видео)

В субботу, 5 сентября, состоялся матч первого тура Лиги наций УЕФА Португалия - Хорватия. Встреча, проходившая на стадионе "Драган" в Порту, завершилась со счетом 4:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Первый гол в игре был забит под занавес первого тайма. На 41-й минуте Жуан Канселу взял игру на себя, приблизился к чужой штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку.

Во втором тайме избиение финалистов последнего ЧМ продолжилось. На 58-й минуте Диогу Жота реализовал фактически выход один на один. Затем за чемпионов Европы отличился Жуан Феликс, который на 70-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной прошил Ливаковича. В компенсированное время хорваты забили гол престижа усилиями Бруно Петковича. Однако последнее слово было за хозяевами: на 95-й минуте Андре Силва удачно сыграл на дальней штанге после розыгрыша углового.

Отметим, для Жоты и Феликса эти голы стали дебютными за национальную команду.

Примечательно, что Португалия играла без своей главной звезды - Криштиану Роналду пропускал этот матч из-за укуса пчелы.

Видеообзор матча Португалия - Хорватия (4:1)

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