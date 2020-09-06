Тяжелейшая травма и полгода восстановления: Динамо перед АЗ теряет основного футболиста

Защитник Динамо Никита Бурда получил серьезную травму в товарищеской игре.

Вчера, 5 сентября, Динамо проводило контрольный матч с Колосом. В первом тайме на 35-й минуте центрбек киевлян Никита Бурда получил серьезную травму. Игрок не сумел встать самостоятельно и динамовцы попросту отнесли его за пределы поля.

Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, защитник был обследован в Киеве. После медоосмотра главный врач команды Андрей Шморгун сообщил неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия. По предварительным данным, восстановление футболиста составит около шести месяцев.

Матч Динамо - Колос завершился минимальной победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 1:0.

Напомним, во вторник, 15 сентября Динамо предстоит одноматчевая дуэль в 3-м квалифай-раунде Лиги чемпионом против АЗ.

Ранее сообщалось, что хавбек Динамо Виктор Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ.