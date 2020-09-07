"Куча детских ошибок": Леоненко прошелся по матчу Испания - Украина

Футбольный эксперт Леоненко прокомментировал поражение от испанцев.

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).

"В игре с Испанией нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок. Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников. Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе", - сказал Леоненко на канале Футбол 1.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причину поражения от испанцев.