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"Куча детских ошибок": Леоненко прошелся по матчу Испания - Украина

"Куча детских ошибок": Леоненко прошелся по матчу Испания - Украина
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Футбольный эксперт Леоненко прокомментировал поражение от испанцев.

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).

"В игре с Испанией нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок. Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников. Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе", - сказал Леоненко на канале Футбол 1.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причину поражения от испанцев.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Виктор Леоненко.

Автор:

Телеграф
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