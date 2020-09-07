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Фати: Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта

Фати: Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф football.ua
Испанский вингер высказался о победе над сборной Украины в Лиге наций (4:0).

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча. Нападающий испанцев Ансу Фати, ставший самым юным автором гола в истории своей национальной команды, прокомментировал результат встречи.

"Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в свое удовольствие".

"Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду выступало немало классных игроков. С радостью принял поздравления от тренера и партнеров, но теперь наступает время для дальнейшей работы. Передо мной открывается много новых возможностей".

"Сразу после душа я позвоню свой семье. Именно благодаря близким я смог дойти до этого дня, они всегда помогали мне преодолевать сложности".

"Я попросил всех парней расписаться на моей футболке, она теперь займет почетное место в моем доме, рядом с футболками, в которых я дебютировал за Барсу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов", — приводит слова Фати официальный сайт УЕФА.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Украины, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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