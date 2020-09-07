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Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября

Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В Лиге наций УЕФА стартовал второй тур - сборная Украины разгромно проиграла Испании.

В воскресенье, 6 сентября, стартовал второй тур Лиги наций УЕФА. Национальная сборная Украины потерпела разгромное поражение от испанцев, а Швейцария сумела отыграться в матче с Германией.

Также, было сыграно немало интересных матчей.

Результаты поединков воскресенья, 6 сентября:

Лига А

группа 4:

Испания - Украина - 0:4

Швейцария - Германия - 1:1.

Лига В

группа 3:

Венгрия - Россия - 2:3

Сербия - Турция - 0:0;

группа 4:

Уэльс - Болгария - 1:0

Ирландия - Финляндия - 0:1.

Лига С

группа 3:

Словения - Молдова - 1:0

Косово - Греция - 1:2.

лига D

группа 1:

Андорра - Фарерские острова - 0:1

Мальта - Латвия - 1:1.

В понедельник, 7 сентября, будет сыграно еще 8 матчей второго тура Лиги наций.

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Все по теме:

УЕФА, Футбол, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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