Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, стартовал второй тур Лиги наций УЕФА. Национальная сборная Украины потерпела разгромное поражение от испанцев, а Швейцария сумела отыграться в матче с Германией.
Также, было сыграно немало интересных матчей.
Результаты поединков воскресенья, 6 сентября:
Лига А
группа 4:
Испания - Украина - 0:4
Швейцария - Германия - 1:1.
Лига В
группа 3:
Венгрия - Россия - 2:3
Сербия - Турция - 0:0;
группа 4:
Уэльс - Болгария - 1:0
Ирландия - Финляндия - 0:1.
Лига С
группа 3:
Словения - Молдова - 1:0
Косово - Греция - 1:2.
лига D
группа 1:
Андорра - Фарерские острова - 0:1
Мальта - Латвия - 1:1.
В понедельник, 7 сентября, будет сыграно еще 8 матчей второго тура Лиги наций.