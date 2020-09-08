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Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября

Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)

Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
07:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Состоялись еще восемь матчей второго тура Лиги наций УЕФА.

Сборная Италии на выезде обыграла Нидерланды, а Беларусь - Казахстан. В Европе продолжаются матчи второго тура Лиги наций.

Напомним, сборная Украины сыграла два матча? обыграла Швейцарию и проиграла испанцам.

Лига наций: результаты матчей 7 сентября:

Казахстан – Беларусь 1:2

Голы: Аймбетов, 62 – Бордачев, 53, Лисакович, 86

Босния и Герцеговина – Польша 1:2

Голы: Хайрадинович, 24 – п) - Глик, 45, Гросицки, 67

Нидерланды – Италия 0:1

Гол: Барелла, 45 + 1

Австрия – Румыния 2:3

Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81-Алибек, 3, Григоре, 51, Максим, 70

Израиль – Словакия 1:1

Голы: Эльмкис, 90 + 1-Дюриш, 14

Северная Ирландия – Норвегия 1:5

Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2, Голанд, 7, 58, Серлот, 19, 47

Чехия – Шотландия 1:2

Голы: Пешек, 12 – Дайкс, 27, Кристи, 52 (п)

Албания – Литва 0:1

Гол: Казлаускас, 51

Удаление: Хюсай, 87 (Албания)

Во вторник, 8 сентября, будет сыграно еще 9 матчей Лиги наций.

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Все по теме:

Сборная Польши, УЕФА, Футбол, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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