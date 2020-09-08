Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)

Сборная Италии на выезде обыграла Нидерланды, а Беларусь - Казахстан. В Европе продолжаются матчи второго тура Лиги наций.
Напомним, сборная Украины сыграла два матча? обыграла Швейцарию и проиграла испанцам.
Лига наций: результаты матчей 7 сентября:
Казахстан – Беларусь 1:2
Голы: Аймбетов, 62 – Бордачев, 53, Лисакович, 86
Босния и Герцеговина – Польша 1:2
Голы: Хайрадинович, 24 – п) - Глик, 45, Гросицки, 67
Нидерланды – Италия 0:1
Гол: Барелла, 45 + 1
Австрия – Румыния 2:3
Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81-Алибек, 3, Григоре, 51, Максим, 70
Израиль – Словакия 1:1
Голы: Эльмкис, 90 + 1-Дюриш, 14
Северная Ирландия – Норвегия 1:5
Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2, Голанд, 7, 58, Серлот, 19, 47
Чехия – Шотландия 1:2
Голы: Пешек, 12 – Дайкс, 27, Кристи, 52 (п)
Албания – Литва 0:1
Гол: Казлаускас, 51
Удаление: Хюсай, 87 (Албания)
Во вторник, 8 сентября, будет сыграно еще 9 матчей Лиги наций.