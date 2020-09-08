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Как будет играть Месси при новом тренере Барселоны

Как будет играть Месси при новом тренере Барселоны
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Куман хочет освободить Месси от оборонительной работы.

Недавно эпопея с трансфером Месси в другой клуб успешно завершилась ничем - футболист остается в Барселоне. Только теперь, клуб будет тренировать новый наставник Рональд Куман (экс-тренер сборной Нидерландов).

Новый менеджер видит Месси на позиции ложного правого вингера. Аргентинец сможет передвигаться по всей линии атаки и будет освобожден от оборонительных действий. Теперь Месси не придется опускаться в оборонительную линию и искать мяч. По задумке тренера, Лео будет получать передачи от партнеров.

Предполагаемая схема Кумана в Барселоне 4-2-3-1.

Напомним, Месси хотел уйти из Барселоны этим летом, но сумма клаусулы оказалась слишком велика для Манчестер Сити. Контракт Месси с Барселоной действует до лета 2021 года.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман, Футбол.

Автор:

Телеграф
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