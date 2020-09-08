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Динамо перенесло встречу с фанатами

Динамо перенесло встречу с фанатами
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев
Киевское Динамо перенесло онлайн-встречу с болельщиками.

Динамо на своем официальном сайте объявило, что онлайн-встреча футболистов команды с болельщиками перенесена на другую дату. О новой дате и времени мероприятия клуб сообщит позже.

Перенос онлайн-встречи случился из-за изменений в тренировочном графике команды. Изначально событие должно было состояться 8 сентября в 19:00.

В этом сезоне Динамо успело провести два матча — в чемпионате Украины киевляне обыграли Олимпик (4:1), а в игре за Суперкубок команда Мирчи Луческу разобралась с Шахтером (3:1).

В пятницу Динамо сыграет с Десной во втором туре Favbet Лиги. На следующей неделе, 15 сентября, бело-синие в Киеве сразятся с АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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