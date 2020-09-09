Лига наций: результаты матчей 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, завершились все матчи второго тура Лиги наций УЕФА.
Сборная Хорватии уступила Франции, повторив финал последнего чемпионата мира. Бельгия разгромила Исландию, а Португалия с Криштиану Роналду обыграла Швецию.
Результаты матчей Лиги наций 8 сентября
Грузия – Северная Македония 1:1
Голы: Окриашвили, 13 (пен) – Ристовски, 33
Удаление: Муслиу, 64 (Северная Македония)
Армения – Эстония 2: 0
Голы: Карапетян, 43, Ангуло, 65
Франция – Хорватия 4:2
Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (авт), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен) – Ловрен, 17, Брекало, 55
Дания – Англия 0:0
Бельгия – Исландия 5:1
Голы: Витсель, 13, Батшуаи, 17, 69, Мертенс, 50, Доку, 80 – Фридйонссон, 11
Швеция – Португалия 0:2
Голы: Роналду, 45+1, 72
Удаление: Свенссон, 44 (Швеция)
Кипр – Азербайджан 0:1
Гол: Медведев, 29
Люксембург – Черногория 0:1
Гол: Беричай, 90+3 (пен)
Удаление: Мартинш, 84, (Люксембург)
Сан-Марино – Лихтенштейн 0:2
Голы: Гаслер, 3, Фрик, 14
Матчи третьего тура Лиги наций состоятся 10-11 октября. Сборная Украины в Киеве примет сборную Германии. Напомним, в предыдущих матчах украинцы обыграли Швейцарию и уступили ииспанцам.