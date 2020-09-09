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Лига наций: результаты матчей 8 сентября

Лига наций: результаты матчей 8 сентября
07:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В Лиге наций УЕФА-2020/21 состоялись заключительные матчи второго тура группового этапа.

Во вторник, 8 сентября, завершились все матчи второго тура Лиги наций УЕФА.

Сборная Хорватии уступила Франции, повторив финал последнего чемпионата мира. Бельгия разгромила Исландию, а Португалия с Криштиану Роналду обыграла Швецию.

Результаты матчей Лиги наций 8 сентября 

Грузия – Северная Македония 1:1

Голы: Окриашвили, 13 (пен) – Ристовски, 33

Удаление: Муслиу, 64 (Северная Македония)

Армения – Эстония 2: 0

Голы: Карапетян, 43, Ангуло, 65

Франция – Хорватия 4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (авт), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен) – Ловрен, 17, Брекало, 55

Дания – Англия 0:0

Бельгия – Исландия 5:1

Голы: Витсель, 13, Батшуаи, 17, 69, Мертенс, 50, Доку, 80 – Фридйонссон, 11

Швеция – Португалия 0:2

Голы: Роналду, 45+1, 72

Удаление: Свенссон, 44 (Швеция)

Кипр – Азербайджан 0:1

Гол: Медведев, 29

Люксембург – Черногория 0:1

Гол: Беричай, 90+3 (пен)

Удаление: Мартинш, 84, (Люксембург)

Сан-Марино – Лихтенштейн 0:2

Голы: Гаслер, 3, Фрик, 14

Матчи третьего тура Лиги наций состоятся 10-11 октября. Сборная Украины в Киеве примет сборную Германии. Напомним, в предыдущих матчах украинцы обыграли Швейцарию и уступили ииспанцам.

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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Хорватии, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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